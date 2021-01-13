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У Жовкві мікроавтобус збив 63-річну жінку

Вероніка Рой

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У вівторок, 12 січня, у місті Жовква автомобіль «Фольксваген Крафтер» збив 63-річну жінку-пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталася близько 07:00 год. на вулиці Львівській у місті Жовква. За даними поліції, 30-річний водій мікроавтобуса «Фольксваген Крафтер» скоїв наїзд на 63-річну місцеву жительку. Жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські розслідують обставини ДТП.

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Фото: поліція

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