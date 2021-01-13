У Самборі за 25 млн грн реконструюють стадіон

У місті Самбір завершується реконструкція стадіону імені Лева Броварського. Споруда розрахована на 2500 глядачів. Тут можна буде займатись футболом, волейболом та легкою атлетикою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Вартість об’єкта становить понад 25 мільйонів гривень. Кошти на проведення робіт залучили з різних джерел, та основна частка, яка становить понад 17 мільйонів, є субвенцією з державного бюджету. Станом на сьогодні будівельна готовність стадіону – близько 85%.

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«Це єдиний стадіон у місті та й на Самбірщині загалом, а збудований він ще в минулому столітті. Після осучаснення тут можна буде проводити міжнародні змагання, а місцева молодь зможе значно якісніше займатись спортом», – зазначив керівник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім‘як.

Стадіон у Самборі – один з наймасштабніших проєктів Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини. Його управління фізичної культури та спорту ЛОДА реалізовує спільно з Самбірською міською радою.

Поруч з стадіоном також облаштовують клас-музей імені Лева Броварського. Саме під керівництвом цього Заслуженого тренера України 40 років тому футбольна команда Самбірщини здобула найбільше досягнень. Усіх поціновувачів спорту закликають зібрати спортивні експонати і подарувати музею для розширення експозиції.

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Фото та відео: ЛОДА