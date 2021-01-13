ОСТАННІ НОВИНИ

У Самборі за 25 млн грн реконструюють стадіон

Вероніка Рой

|

У місті Самбір завершується реконструкція стадіону імені Лева Броварського. Споруда розрахована на 2500 глядачів. Тут можна буде займатись футболом, волейболом та легкою атлетикою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Вартість об’єкта становить понад 25 мільйонів гривень. Кошти на проведення робіт залучили з різних джерел, та основна частка, яка становить понад 17 мільйонів, є субвенцією з державного бюджету. Станом на сьогодні будівельна готовність стадіону – близько 85%.

Реклама партнерів

«Це єдиний стадіон у місті та й на Самбірщині загалом, а збудований він ще в минулому столітті. Після осучаснення тут можна буде проводити міжнародні змагання, а місцева молодь зможе значно якісніше займатись спортом», – зазначив  керівник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім‘як.

Стадіон у Самборі – один з наймасштабніших проєктів Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини. Його управління фізичної культури та спорту ЛОДА реалізовує спільно з Самбірською міською радою.

Поруч з стадіоном також облаштовують клас-музей імені Лева Броварського. Саме під керівництвом цього Заслуженого тренера України 40 років тому футбольна команда Самбірщини здобула найбільше досягнень. Усіх поціновувачів спорту закликають зібрати спортивні експонати і подарувати музею для розширення експозиції.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото та відео: ЛОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...