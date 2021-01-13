У Львові відкрили ще один тренувальний майданчик для собак

ЛКП «Лев» облаштувало тренувально-вигульний майданчик для вигулу собак у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Новий майданчик розділений на дві секції: для малих та великих порід. Це потрібно для того, аби собаки не конфліктували та не травмувались.

«Також майданчики обладнані станціями для прибирання, в яких постійно є пакетики, які можна використовувати аби прибирати фекалії. Це потрібно для того, щоб виховувати у людей відповідальність за своїх улюбленців. Майданчики доступні для мешканців цілодобово», – розповів в.о. директора ЛКП «Лев» Андрій Пінчук.

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Так, майданчик загальною площею майже 2000 м2 умовно поділений на дві зони — для собак великих та малих порід, обладнаний тренажерами для навчання та ігор чотирилапих. При цьому обладнання в секції для малих порід адаптоване за розмірами. Майданчик освітлюється, що дозволяє здійснювати прогулянки в будь-яку пору року.

Зазначимо, що перший тренувально-вигульний майданчик для вигулу тварин відкрили на вул. Промисловій.

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Фото: ЛМР