Шопінг онлайн: як не стати жертвою шахраїв

Під час локдауну деякі покупки доводиться робити онлайн. Тому аби не попастись на шачок шахраїв, правоохоронці рекомендують дотримуватись низки правил. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Поліцейські зауважують: онлайн-шопінг – дуже зручна річ, особливо під час локдауну. Втім проводячи розрахунки з незнайомими людьми, ми ризикуємо залишитись як без коштів, так і без самих покупок.

Ось декілька простих правил, як правильно робити замовлення в Інтернеті і не потрапити в халепу:

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Користуйтеся послугами лише відомих та перевірених інтернет-магазинів, ознайомлюйтесь з відгуками інших покупців на відкритих форумах.

Якщо при натисканні на запропоноване посилання відразу з’являється переадресація на іншу сторінку, ймовірно, цей сайт зламано або він містить шкідливе програмне забезпечення. Відтак ним краще не користуватися.

Будьте обережними, якщо ім’я та прізвище особи, що пропонує товар, відсутні або схожі на фейкові; якщо продавець пропонує контактувати тільки через e-mail чи миттєві повідомлення; якщо оголошення складено з граматичними помилками і не містить фото товару.

Якщо вартість товару занадто низька, порівняно з аналогічними пропозиціями, то від нього краще відмовитись. Адже замість очікуваного брендового товару вам можуть надіслати дешеву копію.

Пам’ятайте, що найнадійніший спосіб оплати за онлайн-покупки – це післяплата при отриманні товару в поштовому відділенні, при якій ви маєте можливість перевірити якість та ідентичність покупки. Не погоджуйтесь на повну передоплату. Однак якщо це сталося, ніколи не повідомляйте незнайомим особам інформацію, відмінну від ПІБ та номера картки, зокрема – термін дії банківської картки, CVV2 чи PIN-код.

Якщо ви все-таки стали жертвою шахраїв, негайно звертайтесь у найближче відділення поліції, адже шахрайство – це кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 Кримінального кодексу України.

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