Поліція затримала двох ромок, які обкрадали перехожих в центрі Львова

Поліцейські затримали двох мешканок Закарпаття, які обкрадали перехожих у центрі Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 12 січня близько 17.30 на вулиці Під Дубом у Львові поліцейські виявили зловмисницю, яка причетна до крадіжки речей із наплічника у перехожої, 35-річної львів’янки. Як у подальшому встановили правоохоронці, у потерпілої було викрадено гроші у сумі 500 гривень та косметичку.

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Зловмисницю, причетну до крадіжки, поліцейські доставили у Галицький відділ поліції. Нею виявилась мешканка міста Берегове Закарпатської області віком 22 роки.

Ще одну зловмисницю оперативники викрили 10 січня. Встановлено, що 19-річна мешканка Закарпатської області причетна до викрадення гаманця з сумки у перехожого, 46-річного львів’янина. Подія сталась у центральній частині Львова – на вулиці Академіка Гнатюка. Тоді зловмисниця заволоділа гаманцем з грошима у сумі 2 тисячі гривень, 25 доларів США та 5 Євро.

За цими фактами дізнавачі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на термін до п’яти років. Обидвом зловмисницям дізнавачі повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

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Фото: поліція