Olga Sudnyk Academy of Beauty – косметологія нового покоління

Косметологія – одна з тих сфер, які тепер стрімко розвиваються. Як альтернатива понурим кабінетам з’являються ошатні приватні салони та студії краси.

Косметологічний центр Olga Sudnyk Academy of Beauty (OSA) працює за двома напрямами: надання косметологічних послуг, зокрема ін’єкційних, та сертифіковані курси косметології. Як виглядає зсередини сегмент естетичних і медичних послуг, чи так легко у ньому працювати, розповіла Львівському порталу власниця та засновниця OSA Ольга Судник.

— Чи складно в наш час стартувати в професії косметолога?

— Спершу, як і більшість на початку свого професійного шляху, хотіла просто мати роботу за фахом, але влаштуватися було вкрай складно. Зараз я вдячна тим людям, які мені тоді зустрілися, повірили в мене і підтримали.

— Ви відразу розглядали косметологію як власну справу чи рішення прийшло згодом?

— До рішення про косметологію як власну справу йшла поступово. Спочатку працювала у салонах краси і обирала ті, у яких косметологія є однією із профільних. Це відкриває більше можливостей для розвитку. Поступово визріла ідея косметологічних курсів. Коли ж у моєму невеликому кабінеті почало бракувати місця для студентів, зрозуміла, що час працювати самостійно. Ми знайшли чудові нові приміщення в центрі міста й розділили два напрями — навчання та косметологічні послуги.

— Мабуть, студентів курсів OSA цікавить не лише отримання нової професії, але й те, як з її допомогою досягти успіху. Що Ви їм порадили? Від чого застерегли?

— Насамперед потрібно запастися терпінням. Перші два роки — найскладніші для кожного фахівця, адже його ім’я та репутація лише починають формуватися. Тож тим, хто тільки починає свій шлях у професії, буде складно. Вкрай важливо вільний час присвячувати професійному розвитку — навчанню і практиці. Ця інвестиція в себе повертається сповна.

— У Вас є різний досвід організації професійної діяльності: Працювали як найманий працівник, орендували кабінет у салоні, а тепер маєте два власні салони. Які переваги і недоліки кожного формату?

— Так, справді. Кожен формат має свої плюси та мінуси. Робота в салоні захищає від багатьох підприємницьких ризиків. Тебе забезпечують усім необхідним для роботи. Ідеальний варіант для початківця. Та, спостерігаючи за нашими випускниками, помічаю, що більше 70% дівчат таки відкривають власні кабінети. Своя справа дає більше свободи, але й відповідальності тут теж значно більше.

— Якість косметичної послуги залежить від фахівця і засобів, які він використовує. Як Ви добираєте засоби для роботи?

— На ринку України багато світових виробників якісних косметичних засобів. У мене ж своя «любов з першого погляду», яка сформувалася ще від початку роботи косметологом, — це Dr.Spiller (Німеччина), Natinuel (Італія ), Gerard’s (Італія) , Medik8 (Британія), Obagi (США), IS Clinical (США). Ефективність косметичного бренду для себе визначаю за двома критеріями: перший — дієвість та широкий спектр засобів, другий — відкритість та супровід, тобто проведення практикумів для косметологів і створення можливостей для використання.

— Чи задоволені Ви рівнем професійного розвитку, в якому перебуваєте?

— Помітила таку закономірність: як тільки починаєш бути задоволеним і вважаєш, що нарешті все йде по плану, то чекай несподіванок (усміхається – ред.). От напередодні карантину я була дуже задоволена. Ми тільки відкрили другий салон, посилили команду лікарем-дерматологом та лікарями-косметологами, і тут — локдаун. Проте я намагаюся шукати всюди свої «плюси». Так карантин оголив слабкі місця роботи. І ми над ними вже працюємо: активізували онлайн-напрям продажів косметичних засобів, консультацій і навчання.

Я працюю у тій сфері, яка мені дуже подобається, мене оточують такі ж залюблені в роботу колеги, ми робимо людей красивішими та щасливішими. Це підстава бути задоволеною. Але не розслаблятися (усміхається – ред.), бо я ціную ті уроки і той досвід, які здобуваю.