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Львів’ян запрошують на стендап-комедію «Про що мовчать чоловіки»

Андрій Котенський

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Львів’ян запрошують на стендап-комедію «Про що мовчать чоловіки». Нашуміла моновистава за п’єсою одного з найуспішніших американських сімейних психологів Роба Беккера звучатиме українською мовою два дні поспіль – 16 та 17 лютого о 19 год у Першому академічному театрі. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Як зазначають організатори, вистава проходитиме з дотриманням всіх санітарно-епідеміологічних норм.

«Талановито, щиро, надзвичайно влучно та до сліз дотепно! Готуйтесь до двох годин захвату і поринання у чоловічу реальність! Ще більше жартів, ще більше вражень! У головній ролі – заслужений артист України, неперевершений і харизматичний Олексій Гнатковський, який розкриє всі таємниці буття чоловіка, секрети стосунків чоловіків і жінок і…кожного з нас!», – йдеться у повідомленні.

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Чимало чоловіків впізнають себе, а жінки – своїх суджених! Буде весело і водночас правдиво!

Виставу вперше показали на Бродвеї у 1995 році, і відтоді вона залишається рекордсменом серед «one man show», а також має на рахунку авторитетну світову театральну премію Лоуренса Олів’є – Olivier Awards, яка є театральним аналогом «Оскара».

Автор п’єси – американський сімейний психолог Роб Беккер, який часто виступав як stand-up комік. На Бродвеї ім’я Беккера стало легендою, адже постановка «Про що мовчать чоловіки» (в оригіналі – Defending the Caveman) увійшла в театральну книгу рекордів як найтриваліше шоу одного актора.

П’єса зіграна самим автором тільки на Бродвеї більше 700 разів, перекладена 35 мовами і в цілому скорила більше 8 мільйонів глядачів у 45 країнах світу.

Квитки можна придбати за посиланням: 16 лютого – bigshow.ua1 та 17 лютого – bigshow.ua2.

Поспішайте, бо у продажу лише 200 квитків!

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