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У Львові запрацював кризовий центр для білорусів

Юлія Осим

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Учора, 11 січня, у Львові розпочав роботу Білоруський кризовий центр. Проєкт створений за ініціативи благодійного організації «Міжнародний благодійний фонд «Наш дім» та спрямований на надання допомоги білорусам, які змушені були покинути країну через політичні мотиви. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі організації.

 

Громадяни Білорусі, які покинули країну у зв’язку з репресіями та переслідуваннями з боку влади, у Білоруському кризовому центрі можуть отримати юридичну та психологічну підтримку, допомогу в пошуку житла, роботи і навчання, допомогу в оформленні посвідки на проживання в Україні та у подачі заяви про надання притулку. Також сім’ям з дітьми тут допоможуть в пошуку шкіл і дитсадків, а також у пошуку сімейного лікаря.

Як повідомляється, у центрі відбуватимуться освітні кампанії, семінари, культурні заходи, акції. Головний пріоритет Білоруського кризового центру у Львові – допомога білорусам, які переслідуються владою з політичних мотивів. Центр знаходиться за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 32. Звернутися за допомогою можна також за тел. +38 (068) 325 61 44

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