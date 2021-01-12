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ТОП-10 авто, на яких найчастіше їздять нетверезі водії Львівщини

Ольга Денисяка

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Львівські патрульні поліцейські склали умовний рейтинг марок автомобілів, на яких у 2020 році найчастіше затримували нетверезих водіїв. Очолюють його «ВАЗ», «Фольксваген» та «Мерседес».

 

Тож, рейтинг порушників виглядає так:

  1. ВАЗ – 487 протоколів;
  2. Volkswagen – 289 протоколів;
  3. Mercedes-Benz – 171 протокол;
  4. Renault – 170 протоколів;
  5. Opel – 167 протоколів;
  6. Skoda – 137 протоколів;
  7. BMW – 134 протоколи;
  8. Honda – 117 протоколів;
  9. Daewoo – 85 протоколів
  10. Ford – 81 протокол.

Поліцейські додають, що  рейтинг є умовний, адже в ньому не має усіх марок автомобілів. Також під час складання рейтингу не враховували моделі та рік випуску

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Зокрема, серед найчастіших порушників є власники ще таких автомобілів: Skoda, Audi, Chevrolet, Nissan, Lexus, Ford, Seat, Kia, Renault, Tesla, Citroen, Hyundai, Mercedes-Benz, Dacia, Mitsubishi, Peugeot, Toyota, Mazda, Nissan, Fiat, Suzuki, Volvo, Subaru, Rover, Geely, Chery, Chrysler, Smart, Infiniti, Mustang, Alfa Romeo, Jeep, Porsche та Hammer.

Загалом, у 2020 році патрульні Львівської області склали 3205 протоколів на нетверезих водіїв. Також Що за минулий рік на території Львівської області зареєстрували 681аварію за участю нетверезих водіїв. З них 104 із постраждалими, в яких травмувалося 141 особа і загинуло 7 людей.

Зазначимо, за даними медиків, водії, затримані на Львівщині за нетверезу їзду, частіше перебувають під дією наркотиків, аніж алкоголю.

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