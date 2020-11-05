На Львівщині водії частіше їздять під дією наркотиків, ніж алкоголю, – медики

Водії, затримані на Львівщині за нетверезу їзду, частіше перебувають під дією наркотиків, аніж алкоголю. Про це йдеться у звіті кабінету освідчень водіїв, що діє у Львові при обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень.

За п’ять місяців роботи цього кабінету медичні огляди пройшли 932 нетверезі водії. При цьому більшість із них перебувала за кермом під дією наркотичних речовин. Алкосп’яніння йде на другому місці.

«Переважна більшість обстежених водіїв перебувала у стані наркотичного сп’яніння. Таких водіїв виявилось 150, алкогольне сп’яніння зафіксували у 102 водіїв, ще два водії перебували під дією як алкоголю, так і наркотиків», – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що медогляд водіїв у Львові проводять на вул. Кульпарківській, 95. Кабінет освідчень водіїв на стан сп’яніння тут відновили лише на початку червня. До цього Львівська область два роки була без кабінету тверезого водія.

Відновити його роботу вимагали активісти, небайдужі мешканці та навіть сам обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень.

Зазначимо, що кабінет працює цілодобово, у ньому чергують позмінно бригади, що складаються із 7 лікарів та 6 медсестер. На роботу установи з бюджету області скерували 715 тисяч гривень. Огляд водіїв відбувається у присутності поліції.

За даними патрульної поліції Львівщини, станом на початок листопада на території області сталось 495 ДТП за участі нетверезих водіїв, у яких травмувались 109 людей, ще шестеро загинули.

Додамо, що від початку 2020 року на території Львівщини поліцейські склали 2626 протоколів на нетверезих водіїв.

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