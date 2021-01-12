Поліція розшукує мешканця Сколівщини, якого підозрюють у смертельній ДТП

Поліція оголосила в розшук 26-річного мешканця, якого підозрюють у скоєнні смертельні ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Поліцейські розшукують 26-річного Назарія Пилипчака, жителя села Верхнє Синьовидне Сколівського району, якого підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального Кодексу України.

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21 квітня 2014 року у місті Сколе розшукуваний здійснив наїзд на 51-річного пішохода, який внаслідок ДТП загинув. Слідчі провели досудове розслідування, повідомили зловмиснику про підозру та скерували матеріали справи на розгляд суду. Проте від того часу підозрюваний ухиляється від суду.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановили місцеперебування розшукуваного, прохання зголоситися на оперативну лінію 102.

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Фото: поліція