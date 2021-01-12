Оркестр Lords of the Sound запрошує львів’ян на концерт до Дня закоханих

Відомий оркестр Lords of the Sound у День всіх закоханих запрошує львів’ян в Оперний театр на святкову концертну програму «Love Story». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Наш концерт – це справжня мелодія кохання, що стане найкращим подарунком люблячого серця. Мелодії з найкращих кінофільмів та спеціально підготовану частину святкового концерту, GOLDEN ROMANTIC HITS, ви почуєте у виконанні найкращих музикантів і солістів», – запевняють організатори.

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Традиційно найвідоміший український оркестр буде ніжити ваш слух мелодійними, чуттєвими хітами світової музики з репертуару: Whitney Houston, Gloria Gaynor, Sting та ін.., а також саундтреками з найромантичніших кінофільмів: Майстер і Маргарита, Зоряні війни, Сутінки, Титанік, Привід Опери, Ромео та Джульєтта, Амелі, Мулен Руж, Запах жінки, La La Land, Багряний пік та ін.

Чудові емоції у цей вечір вам даруватимуть також майстерні вокалісти: Маргарита Мелешко та Ярослав Радіоненко.

Концерт відбудеться о 17:00 та 19:30. Квитки можна придбати за цим посиланням.

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