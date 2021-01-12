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На Сколівщині 14 людей застрягли на канатній дорозі

Ольга Денисяка

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Зранку 12 січня на горі Високий Верх у Сколівському районі Львівщини зупинився крісельний підйомник, на якому перебували 14 людей. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Так, 12 січня о 09:51 год. рятувальникам повідомили, що в селі Волосянка Сколівського району на горі Високий Верх зупинилась крісельна дорога, на якій перебувало 14 людей (всі працівники крісельного підйомника).

О 10:36 год. Славська пошукового-рятувальна група за допомогою альпіністського спорядження зняла людей.

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Надзвичайники зазначають, що медичної допомоги ніхто не потребував.

До проведення рятувальних робіт залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

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Фото: ДСНС

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