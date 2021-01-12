На Кам’янка-Бущині чоловіки полювали з недозволеної зброї: вилучено шість рушниць

У Кам’янка-Бузькому районі поліцейські виявили групу чоловіків, які здійснювали полювання в одному з лісових масивів неподалік села Стриганка. Шестеро осіб були озброєні гладкоствольними мисливськими рушницями, при тому жоден з них не мав відповідних дозвільних документів на зброю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили особи чоловіків – чотирьох місцевих мешканців та двох мешканців Сокальського району віком від 19 д 41 року. Повідомляється, що, окрім відсутності документів на зброю, на двох рушницях також були знищені номери.

Поліцейські вилучили шість незареєстрованих рушниць та скерували на експертне дослідження. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї чи фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) ККУ. Відтак, чоловікам загрожує покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Реклама партнерів

Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють походження зброї.