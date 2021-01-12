Голова ЛОДА закликав «Слугу народу» відреагувати на санкції США проти Дубінського

Голова Львівської обласної державної адміністрації та член «Слуги народу» Максим Козицький закликав партію відреагувати на санкції США проти народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського. Про це він написав на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Зокрема, під санкції потрапив народний депутат України зі «Слуги народу» Олександр Дубінський. Тож голова Львівської ОДА закликав партію дати належну оцінку ситуації.

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«Його називають «частиною пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу». Звинувачення достатньо серйозні. Ця заява розміщена на сайті Міністерства фінансів країни, яка чи не найбільше допомагала та продовжує допомагати нам у боротьбі проти російського агресора.

Як очільник Львівської облдержадміністрації та депутат Львівської обласної ради від ПП «Слуга народу» закликаю партійне керівництво дати оцінку ситуації», – написав Козицький.

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Як пише Радіо Свобода, американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом».

Під санкції також потрапили народний депутат України зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

Дубінський назвав санкції США «тимчасовими незручностями» за «право мати незалежну позицію, пов’язану із захистом інтересів українського народу». Він звинуватив у запровадженні таких обмежень саме «Центр протидії корупції».

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