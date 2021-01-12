Для українців спростили порядок призначення субсидії

Уряд спростив порядок надання населенню субсидій на оплату ЖКГ. На сьогодні в Україні житловими пільгами користується 3,1 млн домогосподарств. При цьому середній розмір нарахувань за місяць становить близько 1 633 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Розмір обов’зкової частини платежу за послуги для кожної сім’ї визначається індивідуально за єдиною формулою і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства з розрахунку на одну особу.

Відтепер, відповідно до прийнятих урядом спрощених рішень, житлову субсидію можуть отримати:

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сім’ї, у складі яких є особи, що офіційно працюють закордоном в країнах, з якими Україна не має укладених договорів про соціальне забезпечення, або особи, які перебувають закордоном у період догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;

на загальних підставах особи, які набули право власності на житло впродовж 12 місяців перед зверненням для призначення субсидії (зокрема, шляхом успадкування), та особи, які не мають доходів та, відповідно до законодавства, звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування (раніше житлова субсидія їм могла призначатися тільки за рішенням комісії).

Також тепер при встановленні субсидії урахування перевищення граничної величини відбуватиметься не за показниками опалюваної площі житла, а його загальної площі. Відтак, це зробить автоматизованим процес отримання даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Оскільки інформація про розміри опалюваної площі відсутня у базах даних державних органів влади.

Разом з тим, інформування одержувачів пільг і житлових субсидій відбуватиметься за допомогою месенджерів.

Як зазначається, у зв’язку із запровадженням карантину в Україні було врегульовано питання призначення субсидії для тих громадян, які отримують допомогу по частковому безробіттю. Окрім того, діє норма щодо автоматичного перепризначення субсидії на наступні періоди без звернення громадян. На поточний опалювальний період таким чином субсидію було перепризначено понад 2,7 млн домогосподарств.

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