31-річний львів’янин вбив свою дружину в присутності трьох дітей

31-річний львів’янин вбив свою дружину під час сварки. У момент вбивства у квартирі перебували шестимісячне немовля та ще двоє дітей віком 2 та 5 років. Чоловіка вже затримали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як йдеться в повідомленні 12 січня о 07:20 год. у поліцію зателефонував чоловік, який повідомив про те, що він вбив свою дружину. Поліцейські негайно виїхали до помешкання.

Як попередньо встановили правоохоронці, 31-річний чоловік спричинив своїй 30-річній дружині тілесні ушкодження, не сумісні з життям, під час побутового конфлікту. Жінка померла ще до приїзду медиків.

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У момент вбивства у квартирі перебували шестимісячне немовля та ще двоє дітей віком 2 та 5 років.

За цим фактом слідчі Франківського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

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