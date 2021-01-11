«Вакцинації не потрібно боятися», – глава УГКЦ

На сьогодні немає жодних релігійних причин, щоб оминати вакцинацію. Навпаки, це один з можливих способів запобігання хвороби, сказав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Української Греко-Католицької Церкви.
Предстоятель УГКЦ зауважив, що часто люди плекають різні забобони та уявлення, які не мають жодного відношення до релігійного життя, чи навіть бувають важливішими, аніж жива віра у Бога. На переконання Блаженнішого Святослава, минулий рік навчив християн відрізняти головне від другорядного. Багато людей навчилися розрізняти, що саме є змістом віри, а що – її тимчасовими формами, та як її переживати.
За словами Отця та Глави УГКЦ, саме цього року він зрозумів, що вакцинації не варто боятися.
«Очевидно, що питання безпеки чи ефективності вакцини є в межах компетенції медиків. Жоден релігійний діяч не повинен входити в цю компетенцію. Коли йдеться про сприйняття вакцинації як явища, то в цьому немає жодних релігійних причин, щоб оминати вакцинацію. Сьогодні всі світові лідери, зокрема Святіший Отець і Патріарх Варфоломій, висловилися в унісон, що потрібно вакцинуватися. Бо це один з можливих способів запобігання цієї хвороби», – пояснив Блаженніший Святослав.
Також Предстоятель УГЦК розповів про Заувагу щодо моральності використання деяких вакцин анти-Covid-19, затверджену Папою Франциском. Її оприлюднила Конгрегація віровчення.
«У документі йдеться про те, що не лише можна вакцинуватися, але що це є моральним імперативом. Як християни, ми повинні дбати про спільне благо. Передусім треба бути християнами, і тоді різні псевдонаукові теорії відійдуть на задній план. Ми повинні дбати про життя і здоров’я – своє і ближніх, а відтак про загальне благо і, очевидно, спільно над цим працювати», – додав Блаженніший Святослав.
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Юлія Осим