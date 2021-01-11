«Вакцинації не потрібно боятися», – глава УГКЦ

На сьогодні немає жодних релігійних причин, щоб оминати вакцинацію. Навпаки, це один з можливих способів запобігання хвороби, сказав Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Української Греко-Католицької Церкви.

Предстоятель УГКЦ зауважив, що часто люди плекають різні забобони та уявлення, які не мають жодного відношення до релігійного життя, чи навіть бувають важливішими, аніж жива віра у Бога. На переконання Блаженнішого Святослава, минулий рік навчив християн відрізняти головне від другорядного. Багато людей навчилися розрізняти, що саме є змістом віри, а що – її тимчасовими формами, та як її переживати.

За словами Отця та Глави УГКЦ, саме цього року він зрозумів, що вакцинації не варто боятися.

Реклама партнерів

«Очевидно, що питання безпеки чи ефективності вакцини є в межах компетенції медиків. Жоден релігійний діяч не повинен входити в цю компетенцію. Коли йдеться про сприйняття вакцинації як явища, то в цьому немає жодних релігійних причин, щоб оминати вакцинацію. Сьогодні всі світові лідери, зокрема Святіший Отець і Патріарх Варфоломій, висловилися в унісон, що потрібно вакцинуватися. Бо це один з можливих способів запобігання цієї хвороби», – пояснив Блаженніший Святослав.

Також Предстоятель УГЦК розповів про Заувагу щодо моральності використання деяких вакцин анти-Covid-19, затверджену Папою Франциском. Її оприлюднила Конгрегація віровчення.

«У документі йдеться про те, що не лише можна вакцинуватися, але що це є моральним імперативом. Як християни, ми повинні дбати про спільне благо. Передусім треба бути християнами, і тоді різні псевдонаукові теорії відійдуть на задній план. Ми повинні дбати про життя і здоров’я – своє і ближніх, а відтак про загальне благо і, очевидно, спільно над цим працювати», – додав Блаженніший Святослав.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.