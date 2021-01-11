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У Львові водій під наркотиками привласнив чужі права

Наталя Дуляба

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29-річний чоловік у стані наркотичного сп’яніння роз’їжджав Львовом на Skoda Octavia, маючи при собі підроблене водійське посвідчення. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Горе-водія інспектори зупинили в неділю, 10 січня, на вул. Кульпарківській за порушення Правил дорожнього руху. У нього виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік не заперечував цього факту і зізнався, що вживав наркотики ін’єкційно. Згодом він почав поводитися агресивно і відмовився від перевірки.

Згодом патрульні з’ясували, що порушника позбавили водійського посвідчення. Однак чоловік мав при собі підроблений документ – чужі права, закріплені за особою, яка їх загубила. Натомість вигадливий водій вмонтував у це посвідчення своє фото.

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На порушника оформили протокол за ч.2 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння вдруге за рік) КУпАП, а також винесли постанови за порушення ПДР та керування будучи позбавленим прав.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка доставила затриманого у відділок. Втім там він відмовився одягнути захисну маску, тож отримав за це постанову за ч.2 ст.44-3 (перебування в громадських будинках, спорудах, під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту) КУпАП.

Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за керування автомобілем, будучи на рік позбавленим водійського посвідчення, а також за ймовірно підроблені права.

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Фото: патрульна поліція

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