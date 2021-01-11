У Львові та Мостиськах викрили підпільні казино

Правоохоронці викрили два злочинні угруповання, які у Львові та в Мостиськах налагодили роботу підпільних гральних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У Львові підпільний гральний заклад створив 46-річний мешканець. Перевірені клієнти тут робили ставки та отримувати виграш в онлайн-казино.

До забезпечення роботи закладу організатор залучив п’ятьох мешканок Львова та області віком від 39 до 56 років, які мали чітко розподілені між собою обов’язки.

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Незаконний гральний заклад у Мостиськах організували двоє мешканців району віком 37 та 45 років. Тут відвідувачі отримували доступ до азартних ігор з можливістю робити грошові ставки та отримувати виграші.

Підпільне казино працювало у режимі суворої конспірації, доступ до нього мали лише перевірені «клієнти». До забезпечення роботи закладу організатори залучили ще трьох мешканок Мостищини віком 20, 21 та 23 років, які виконували ролі адміністратора, касира та менеджера.

В обох локаціях правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучили комп’ютери з інстальованим програмним забезпеченням, монітори, чорнові записи, мережеве обладнання та системи відеонагляду, а також готівку, отриману від незаконної діяльності.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.28 – ч.1 ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом в складі організованої групи) ККУ. За скоєне зловмисникам «світить» штраф.

Наразі триває досудове розслідування.

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