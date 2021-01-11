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У Львові авто поліцїі охорони збило 15-річного кур’єра

Ольга Денисяка

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Ввечері 10 січня на вулиці Окуневського у Львові зіткнулись автомобіль поліції охорони та мопед «Ямаха». Керував мопедом 15-річний кур’єр. Підлітка з травмами госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє Львівський портал.

 

У департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА повідомили, що аварія сталась близько 19:55 год на вулиці Окуневського, 3.

Водій автомобіля Renault Duster зіткнувся зі мопедом «Ямаха», яким керував 15-річний хлопець. Львів’янина доставили у міську дитячу клінічну лікарню з травмою ноги.

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На фотографіях очевидців видно, що в ДТП потрапило авто поліції охорони, а хлопець працює кур’єром доставки суші Ammo.

 

 

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Фото/ відео: Facebook/ Ігор Зінкевич

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