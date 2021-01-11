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Після Різдва – за кордон. У двох пунктах пропуску на Львівщині виникли черги

Наталя Дуляба

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Після святкування Різдва українці почали активно виїжджати за кордон. Прикордонники говорять про суттєве пожвавлення потоку автомобілів та пасажирів із 9 січня. На Львівщині черги зафіксували у двох пунктах пропуску. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

 

Протягом різдвяних вихідних 7-10 січня кордон України перетнули понад 150 тисяч людей та ще близько 30 тисяч автомобілів. При цьому більшість із них виїжджали з країни.

Найбільше пожвавлення прикордонники зафіксували 9 січня, коли перед деякими пунктами пропуску виникали немалі черги, в тому числі й на Львівщині.

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«Зростання пасажиропотоку відбувається переважно через збільшення кількості громадян України, які прямують закордон. Перед деякими пунктами пропуску виникали скупчення транспортних засобів, які могли налічували до трьох сотень легкових автівок», – кажуть у Держприкордонслужбі.

Станом на понеділок, 11 січня, значних черг на кордоні України вже немає. Проте найбільш завантаженими досі є два пункти пропуску на Львівщині: «Грушів» та «Шегині», де на оформлення чекають по сотні автомобілів. Також черги є й у пункті пропуску «Ужгород».

О 06:00 год. ранку 11 січня у Шегинях у черзі стояли 220 автівок, а в Грушеві – 150. Станом на 12:30 черги зменшились до 40 автомобілів у Шегинях та до 30 у Грушеві. Також 40 машин очікують на оформлення й у пункті пропуску «Рава-Руська».

Прикордонники кажуть, що збільшили кількість нарядів, аби пропуск був максимально швидким і водночас час відповідав критеріям безпеки.

Особам, які найближчим часом планують перетинати державний кордон України, рекомендують:

  1. враховувати можливість тимчасових черг перед пунктами пропуску на кордоні з країнами ЄС;
  2. актуальну ситуацію у пунктах пропуску відслідковувати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління (оновлюється кожні 3 години) та на інтерактивній мапі на сайті Державної прикордонної служби України;
  3. вивчати актуальні карантинні обмеження в країнах, які плануєте відвідати.

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Фото: Держприкордонслужба

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