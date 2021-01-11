П’яний мешканець Борислава погрожував ножем водію маршрутки

На Львівщині судитимуть 32-річного бориславця, який, будучи п’яним, 1 січня приставив ножа до горла водія маршрутки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що випадок стався 1 січня у маршрутці сполученням Дрогобич – Борислав. Орієнтовно о 13:00 год. підозрюваний, 32-річний бориславець, зайшов у салон автобуса і приставив ніж до шиї водія, який у цей час перебував за кермом.

Шофер самотужки зумів вгамувати зловмисника, тож ні він, ні пасажири не постраждали.

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Як з’ясували правоохоронці, фігурант справи вже був раніше судимий. Зараз йому оголосили підозру у хуліганстві, вчиненому з заздалегідь заготовленим предметом для нанесення тілесних ушкоджень – ножем (ч.4 ст.296 КК України).

Санкція інкримінованої статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

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