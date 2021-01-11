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Оркестр LUMOS Orchestra запрошує на концерт музики з романтичного кіно

Ольга Денисяка

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Улюблений публікою симфонічний оркестр LUMOS Orchestra разом із  солістами виступить у  Львівській національній філармонії з програмою – «Легенди про кохання». Про це Львівському порталу повідомили організатори концерту.

 

Організатори обіцяють, що на вас чекатиме надзвичайно зворушливий та романтичний вечір, адже добірка музики цього концерту перевірена часом та нашими серцями: Ла Ла Ленд, Титанік, Форест Гамп, Вічне сяйво чистого розуму, Великий Гетсбі, Мулен Руж, Форма Води, 007: Координати «Скайфолл», Віднесені вітром, 500 днів літа, Красуня та чудовисько, Легенда про піаніста, Ромео та Джульєтта, Чужоземка, Особистий охоронець, Перл-Гарбор.

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LUMOS Orchestra – справжні метри саундтрекової музики. У 2020 році оркестр святкував своє 10-річчя і за чималий творчий шлях вже має чудові здобутки: близько 700 різноманітних саундтреків у репертуарі, сценічні та творчі кліпи і записи, великі тематичні концерти по «Володарю Перснів», «Гаррі Поттеру», «Зоряним Війнам», «Доктору Хто», мультфільмам студії Disney, відеоіграм. Також LUMOS Orchestra час від часу гастролюють закордоном та мали нагоду виступати перед видатними голлівудськими акторами та розробниками ігор.

Кожен проєкт колективу це завжди більше ніж просто концертний захід. LUMOS Orchestra створює сюжетні видовища, поєднані тематичними історіями; інтерактивні івенти для слухачів, що завжди збирають повні зали шанувальників та залишають по собі неймовірні емоції та враження.

Солісти – Марта Говдиш, Мар’яна Браташ, Анна Васильченко

Диригент – Назар Кулиняк

Концерт відбудеться 14 лютого о 17:00 та о 20:00 год. Квитки можна придбати за цим посиланням.

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