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До Дня закоханих Арсен Мірзоян дасть концерт у Львові

Ольга Денисяка

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До Дня закоханих львів’ян запрошують на концерт Арсена Мірзояна. Про це Львівському порталу повідомили організатори концерту.

 

Концерт відбудеться 12 лютого о 19:00 год. у Malevich Night Club.

Спеціально до Дня закоханих артист підготував нові пісні та кращі хіти у супроводі найкращих музикантів країни, тож організатори обіцяють незабутні враження.

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«Цей харизматичний чоловік, тонкий філософ вміє у своїх піснях проживати наші життєві історії.  Його музика надихає любити, а відео мають мільйони переглядів на YouTube», – запевняють організатори.

Виступ артиста у Malevich Night Club відбудеться з  дотриманням усіх карантинних вимог. Кількість місць обмежена – тому не зволікайте. Квитки на концерт можна придбати тут.

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