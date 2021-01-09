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У Червонограді на балконі виявили тіло чоловіка

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 8 січня, у місті Червоноград рятувальники зняли з балкону тіло 59-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

Близько 09:55 рятувальники отримали повідомлення на четвертому поверсі житлового будинку на вул. Грінченка у Червонограді необхідна допомога, аби зняти чоловіка з балкон. До місця події негайно виїхали рятувальники.

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Як з’ясувалось на місці події, на балконі знаходиться тіло загиблого власника квартири – 59-річного чоловіка. Рятувальники транспортували загиблого по автодрабині з балкону та передали медикам й правоохоронцям.

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Фото: ДСНС

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