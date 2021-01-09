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Під колесами автівки на Львівщині загинув 22-річний хлопець

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 8 січня, на трасі Львів-Самбір-Ужгород автомобіль Kia Sportage насмерть збив 22-річного хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

ДТП сталася близько 21:30 год. на автодорозі Н-13 Львів-Самбі-Ужгород, що в селі Бусовисько Старосамбірського району. 54-річний водій Kia Sportage, рухаючись в напрямку м. Старий Самбір, здійснив наїзд на 22-річного пішохода. Хлопець йшов по узбіччю дороги в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП пішохід помер на місці події. Обставини події встановлюються.

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