Патрульні по «гарячих слідах» затримали хлопця, який пограбував пенсіонерку

У Львові патрульні оперативно затримали 21-річного хлопця, який проник у помешкання пенсіонерки та пограбував її. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

8 січня близько 13:15 патрульні отримали орієнтування про грабіж з проникненням на вулиці Залізничній у Львові. 82-річна жінка повідомила, що невідомий проник до неї в житло і заволодів її гаманцем, в якому були гривні та злоті.

«Екіпажі почали пошуки і, обстежуючи прилеглі території, побачили о 13:30 на вулиці Братів Міхновських схожу особу. Чоловік, вгледівши поліцейське авто, різко пришвидшив ходу. Командир роти Сергій Окаринський і його напарники Володимир Осташевський та Тарас Жидик підійшли до нього, представилися і пояснили причину звернення. Під час поверхневої перевірки у хлопця виявили гаманець з гривнями та злотими», – розповідають патрульні.

Реклама партнерів

21-річний мешканець міста Борислава зізнався у скоєному. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. Після проведення усіх дій хлопця затримали за ст. 208 (затримання уповноваженою особою) КПК України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: патрульна поліція