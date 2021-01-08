Українські моряки повернулися додому після 5 років ув’язнення в Лівії

Звільнені четверо українських моряків, членів екіпажу танкера Captain Khayyam, вперше після п’яти років утримування у лівійській в’язниці повернулися додому та побачили своїх рідних. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка були затримані в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року. У грудні 2017 року лівійський суд засудив українців та інших членів екіпажу судна до 5 років ув’язнення.

«Інформація про наше звільнення прийшла в ніч на Різдво, тому хочу привітати усіх з Різдвом Христовим. Величезне дякую всім і слава Україні!», – сказав під час зустрічі в аеропорту звільнений Володимир Тостоган.

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Інший моряк Євген Морар зазначив, що його просто переповнюють емоції: «Тут моя мама й син, вдома чекає донька. Ці п’ять років, звичайно, було важко, але ми витримали. Найголовніше, що ми живі та повернулися додому».

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