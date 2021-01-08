Собор Пресвятої Бородиці: історія і традиції святкування

На другий день після Різдва, 8 січня, православний світ відзначає Собор Пресвятої Бородиці. Про це повідомляє Львівський портал.
Під словом «собор» у цьому випадку розуміють «зібрання вірян». Саме 8 січня церква звертається до Богоматері з хвалебними піснями і молитвами, а також відзначає усіх близьких до Діви Марії та Ісуса Христа: Йосипа, пророка Давида – предка Христа, святого Якова – сина Йосипа від першого шлюбу, брата Господнього.
Історія свята
Після народження Ісуса Ангел з’явився Марії та Йосипу і велів їм бігти до Єгипту, оскільки цар Ірод збирався вбити всіх немовлят у Вифлеємі, аби знищити Месію. Святий Яків разом з отцем своїм Йосипом супроводжував Діву Марію та Ісуса Христа до Єгипту.
Втеча Святої сім’ї є прикладом покори Господу та слухняності.
Традиції на Богородицю
Здавна в народі вважали, що для кожної жінки Собор Пресвятої Богородиці – не менш важливе свято, ніж Різдво Христове.
8 січня ходили із вечерею до тих, хто приймав пологи. Також у цей день вагітним не можна було працювати, адже пращури вірили: якщо вагітна жінка не шанує Богородицю, а буде працювати, в неї народиться нездорове немовля.
У цей день обдаровували вагітних, породіль і повитух. Їм пекли хліб та пироги, оскільки було прийнято вважати, що так можна забезпечити жінці легкі пологи. Відчуваючи свій зв’язок із Божою Матір’ю, жінки 8 січня пекли хліб і приносили його до церкви.
Загалом Бородицю проводили у веселощах: грали на музичних інструментах і розважалися.
Що слід робити у цей день
Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.
Колядників, які прийшли в оселю, потрібно обов’язково впустити та пригостити смачною їжею. Це подарує господарям будинку щастя й благополуччя, а також мир і спокій у родині.
У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.
Заборони на Бородицю
Цього дня не можна купувати мотузки – до біди. Також не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.
Народні прикмети
- Якщо в цей день буде хуртовина і мороз, то літо буде холодним.
- Якщо за вікном сніг і мороз, то літо буде непогожим і холодним.
- Вранці сонячно і ясно – чекай гарний урожай проса.
- Зграї ворон літають над головою – чекай хуртовини.
- Якщо цвірінькають синиці, то незабаром будуть нічні заморозки.
- Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, невдовзі потеплішає.
- Почув спів зяблика – наближається відлига.
- Сніг прилипає до долонь – чекай тепла.
- Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір, то чекай лютих морозів.
- 8 січня ворожіння на врожай і шлюб – найправдивіші.
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Наталя Дуляба