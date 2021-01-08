«Попався» на службовому підробленні: у Львові патрульному повідомили про підозру

У Львові працівнику одного із відділів поліції повідомили про підозру за фактом службового підроблення. Про це повідомили Львівському порталу у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні прокурори встановили, що дільничий офіцер поліції сектору превенції патрульної поліції з травня по червень 2020 року вніс завідомо неправдиві відомості до трьох процесуальних документів. Йшлося про вчинення місцевим жителем адміністративних правопорушень, яких той насправді не вчиняв. Таким чином, знаючи, що інформація є неправдивою, патрульний штучно збільшив показники своєї роботи.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід. Триває досудове розслідування. Відповідно до ст..366 ч.1 ККУ, йому загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.