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«Попався» на службовому підробленні: у Львові патрульному повідомили про підозру

Юлія Осим

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У Львові працівнику одного із відділів поліції повідомили про підозру за фактом службового підроблення. Про це повідомили Львівському порталу у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

 

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні прокурори встановили, що дільничий офіцер поліції сектору превенції патрульної поліції з травня по червень 2020 року вніс завідомо неправдиві відомості до трьох процесуальних документів. Йшлося про вчинення місцевим жителем адміністративних правопорушень, яких той насправді не вчиняв. Таким чином, знаючи, що інформація є неправдивою, патрульний штучно збільшив показники своєї роботи.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід. Триває досудове розслідування. Відповідно до ст..366 ч.1 ККУ, йому загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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