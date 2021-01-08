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На Різдво окупанти вісім разів порушували режим «тиші» на Донбасі

Наталя Дуляба

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Протягом минулої доби, 7 січня, окупанти вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів ніхто з українських воїнів не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь неподалік Луганського, Хутору Вільного та Попасної.

Вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут ворог обстрілював наших захисників поруч із Водяним, Авдіївкою та Гранітним.

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На Різдво противник відкривав вогонь по українських позиціях зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Серед наших воїнів втрат немає.

Про факти порушення режиму «тиші» повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Від початку доби 8 січня окупанти вже чотири рази відкривали вогонь на Донбасі.Так, на Приазов’ї противник відкривав вогонь, а також поблизу Водяного. Втрат серед українських воїнів немає.

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