Львівські медики врятували 79-річну жінку від ампутації кінцівки

Медики Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вберегли 79-річну пацієнтку від втрати нижньої кінцівки. Жінці методом балонної ангіопластики відновили кровопостачання в передній великогомілковій, малогомілковій артеріях. Про це Львівському порталу повідомили у медзакладі.

З допомогою малоінвазивного втручання лікарі ввели в артерію пацієнтки катетер з балоном з подальшим його роздуванням та розширенням місця звуження. Така процедура в сучасній ендоваскулярній судинній хірургії дозволяє швидко та якісно відновити плин крові по судинах.

Як розповіли у медзакладі, раніше пацієнтка звернулася на інтенсивний біль у спокійному стані у правій нижній кінцівці зі зміною кольору кінчиків пальців. Такий біль під час ходьби жінка зауважила впродовж останніх півроку. Окрім того, проміжки між його проявами поступово скорочувалися. Також пацієнтка тривалий час хворіє цукровим діабетом другого типу.

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Зазначається, що медики провели спершу артеріографію, псля чого виявили оклюзію, тобто перекриття передньої великогомілкової артерії в кінцевому її відділі, коротку оклюзію малогомілкової артетії та оклюзію задньої великогомілкової артерії при її відходженні. На щастя, негайно проведена операція вберегла літню жінку від подальшого ураження артерій нижніх кінцівок, що могло призвести до ампутації.

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