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Біля Львова виявили звалище медичних відходів: відкрито кримінальне провадження

Юлія Осим

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Сьогодні, 8 січня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили інформацію про те, що поблизу села Сокільники Пустомитівського району знаходиться звалище медичних відходів. Зокрема, було знайдено пробірки зі слідами крові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Під час огляду місця події правоохоронці виявили у лісопосадці недалеко від автодороги «Львів – Пустомити» насип побутового сміття та медичні скляні колби з речовиною, схожою на кров.

Як повідомляється, слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням ) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

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Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також причетних до скоєння злочину осіб. Триває досудове розслідування.

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