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У Рудному виявили тіло в озері

Андрій Котенський

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У селищі Рудно Львівської територіальної громади в місцевому озері виявили тіло невідомого. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

 

Про виявлення тіла повідомили 6 січня,  близько 17:40. За попередніми даними тіло чоловічої статі із води на берег підняти не вдалося.

Невпізнаним трупом може бути 52-річний мешканець селища Рудн,  який перебуває в розшуку, як безвісті зниклий з 28 жовтня 2020 року.

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Обставини події та особа загиблого встановлюється.

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