У Львові згоріло два автомобіля

У Львові вогнеборці ліквідували пожежі у двох автомобілях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.
Повідомлення про перше займання надійшло 6 січня о 10:49. У Львові на вулиці Дудаєва. 5 загорівся автомобіль Renault Espace. О 11:06 пожежу було ліквідовано.
Вогнем було знищено моторний відсік.
Цього ж дня о 17:19 надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вулиці Сахарова, 60 в автомобілі Peugeot 309. На місці події власник за допомогою вогнегасника почав ліквідовувати займання. Пожежні ліквідували займання о 17:36.
Вогонь знищив панель приладів та пошкодив салон.
Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.
Травмованих внаслідок пожеж немає.
Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський