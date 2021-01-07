У Львові згоріло два автомобіля

У Львові вогнеборці ліквідували пожежі у двох автомобілях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про перше займання надійшло 6 січня о 10:49. У Львові на вулиці Дудаєва. 5 загорівся автомобіль Renault Espace. О 11:06 пожежу було ліквідовано.

Вогнем було знищено моторний відсік.

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Цього ж дня о 17:19 надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вулиці Сахарова, 60 в автомобілі Peugeot 309. На місці події власник за допомогою вогнегасника почав ліквідовувати займання. Пожежні ліквідували займання о 17:36.

Вогонь знищив панель приладів та пошкодив салон.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Травмованих внаслідок пожеж немає.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.