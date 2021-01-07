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У Львові відбувся Різдвяний обід для потребуючих

Андрій Котенський

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Сьогодні, 7 сісня, в день Різдва Христового, на території церкви Покрови Пресвятої Богородиці та біля Порохової вежі відбувся Різдвяний обід для бездомних осіб, малозабезпечених і літніх людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Традиційно Спільнота святого Егідія відкрила двері всім, хто самотній, сумний, щоб усі були прийняті з теплом і любов’ю. Різдвяне свято для потребуючих організовують у Львові з 2006 року, й спільнота накриває традиційні столи, на яких є усі різдвяні страви галичан. Однак цього року, у зв’язку з пандемією, святкові частування відбуваються на відкритому просторі.

Також сьогодні для нужденних людей гарячі страви й святкові пакунки з їжею підготували у й ГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя». Акція «Різдвяний Святвечір» відбулась під час щочетвергової роздачі їжі о 14.00 год у сквері біля Порохової вежі.

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У переддень Різдва Христового, у Львові святвечори для потребуючих організували Український католицький університет та Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

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