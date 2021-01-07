Патрульні Львова врятували неповнолітнього самогубцю

Львівські патрульні врятували неповнолітнього молодика, який намагався зарізати себе ножем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері 6 січня, близько 19-ї години на вулиці Керамічній де, зі слів очевидців, невідомий бігав з ножем та наносив собі ушкодження.

Коли поліцейські приїхали на місце події, то молодик уже утік.

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Зловмисника вдалось виявити на вулиці Володимира Великого. Коли правоохоронці намагались його затримати молодий чоловік приставив собі ножа до грудей і погрожував, що якщо хтось підійде – він вб’є себе.

Патрульний Роман Страмика, розпочав перемовини. Водночас напарник викликав екіпаж на підмогу та швидку допомогу, адже на обох руках хлопця уже були різані рани.

Поліцейський просив хлопця дати змогу перев’язати поранення, натомість молодик показово наносив собі нові ушкодження.

У результаті тривалих перемовин юнак зізнався, що пережив серйозне потрясіння і саме через це більше не хоче жити.

Патрульним таки вдалося знайти правильні слова і хлопець викинув ніж. 17-річного львів’янина передали медикам. Вони обробили порізи на руках і в супроводі екіпажу доправили до спеціалізованого медичного закладу.

Туди ж патрульні привезли й матір юнака.

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