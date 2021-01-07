ОСТАННІ НОВИНИ

Патрульні Львова врятували неповнолітнього самогубцю

Андрій Котенський

|

Львівські патрульні врятували неповнолітнього молодика, який намагався зарізати себе ножем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері 6 січня, близько 19-ї години на вулиці Керамічній де, зі слів очевидців, невідомий бігав з ножем та наносив собі ушкодження.

Коли поліцейські приїхали на місце події, то молодик уже утік.

Реклама партнерів

 

Зловмисника вдалось виявити на вулиці Володимира Великого. Коли правоохоронці намагались його затримати молодий чоловік приставив собі ножа до грудей і погрожував, що якщо хтось підійде – він вб’є себе.

Патрульний Роман Страмика, розпочав перемовини. Водночас напарник викликав екіпаж на підмогу та швидку допомогу, адже на обох руках хлопця уже були різані рани.

Поліцейський просив хлопця дати змогу перев’язати поранення, натомість молодик показово наносив собі нові ушкодження.

У результаті тривалих перемовин юнак зізнався, що пережив серйозне потрясіння і саме через це більше не хоче жити.

Патрульним таки вдалося знайти правильні слова і хлопець викинув ніж. 17-річного львів’янина передали медикам. Вони обробили порізи на руках і в супроводі екіпажу доправили до спеціалізованого медичного закладу.

Туди ж патрульні привезли й матір юнака.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...