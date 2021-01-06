Житель Кам’янки-Бузької опинився за ґратами через ухилення від штрафу

Суд відправив за ґрати 31-річного жителя Кам’янки-Бузької за ухилення від штрафу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Торік 17 липня чоловіку вироком суду за крадіжки було призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 грн. Цей штраф він так і не сплатив, що і стало підставою втручання прокуратури.

Наразі закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 31-річного жителя Кам’янки-Бузької, якого обвинувачували в ухиленні від сплати штрафу (ч.1 ст.389 КК України). Відтак суд визнав чоловіка винним і засудив його до 1 року обмеження волі.

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