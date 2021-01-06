У центрі Львова встановили Різдвяного Дідуха

Напередодні Різдва, 6 січня, у Львові відбулося традиційне винесення та встановлення Різдвяного Дідуха на площі Яворського. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Традиційний символ Різдвяних свят напередодні готують майстри Музею народної архітектури та побуту ім. Кл. Шептицького. Та у переддень Різдва Дідух встановлюють на площі Яворського у Львові. Цьогоріч Дідух має свої особливості: його висота – близько 4 метрів, а загалом він складається зі 120 маленьких дідухів.

«Хочу подякувати всім організаторам і учасникам цього заходу. Він мені нагадує багато моїх дитячих Святвечорів: в колі родини із багатьох поколінь, і де все нагадувало про Різдво. Нехай цей Дідух буде для нас всіх символом достатку і надії на те, що Господь й надалі буде про нас опікуватись. Помагай нам, Боже, нехай цей новий рік, щоб він був кращим, як торік. Бажаю всім в доброму здоров’ї по всіх куточках нашої країни у колі родини голосно сказали: «Христос Рождається», – зазначив настоятель храму Стрітення Господнього УГКЦ о. Михайло Білецький.

Опісля урочистого встановлення Дідуха для всіх присутніх виступали гурт KURBASY, колядники товариства «Лемківщина» та Львівський муніципальний хор «Гомін».

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Фото: ЛМР