У Львові закликають уряд підтримати підприємців, які постраждають від локдауну

Мерія Львова звернулась до уряду із проханням про підтримку та сприяння підприємцям, які здійснюють свою діяльність на території Львівської МТГ, у вирішенні проблемних питань, що пов’язані із майбутнім локдауном, що вступає в дію з 8 до 24 січня. Відповідне звернення до Уряду скерував бізнес-омбудсмен ЛМР Сергій Кіраль. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У зверненні наголошується на важливості підтримки бізнесу, особливо на час посилення карантинних обмежень, адже це питання є надзвичайно важливими для збереження економічної та соціальної стабільності.

«Розвиток та розбудова міської інфраструктури для реалізації підприємницької діяльності, підвищення інвестиційної привабливості міста, прозорість та легкість ведення бізнесу є основними векторами розвитку економіки Львова…

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У зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції ми опинились в умовах кризи. З’явився ряд обмежень, бізнес завмер, зросла кількість безробітних, доходи бюджету почали зменшуватись, впав рівень ВВП. За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в Україні залишається незмінним прогноз скорочення ВВП на 4,8% за підсумками 2020 року (у тому числі на рівні 3% у 4 кварталі), але в умовах тривалого локдауну в Україні та світі падіння за підсумком року очікується на рівні 5,6%.

На місцевому рівні для Львівської міської ради важливою є підтримка бізнесу під час карантинних обмежень, що полягає в розробці та прийнятті рішень, таких як звільнення від сплати єдиного податку, туристичного збору, відшкодування частини відсотків за кредитами, підтримка місцевого виробника, забезпечення інформування та консультування підприємців, постійна юридична підтримка для суб’єктів підприємницької діяльності, загальна правова допомога. Пріоритетними є відновлення економіки та поступове повернення людей до повноцінного життя, забезпечення комфортних умов праці, створення нових робочих місць…

Бізнес – велика сила Львова. Коли за 2020 рік місто недоотримало 450 млн грн податків, а 590 млн грн держава вилучила у вигляді реверсної дотації, саме представники різних бізнес-середовищ найбільше підтримали місто для боротьби з пандемією. З початку карантину загальна сума благодійної допомоги підприємців склала понад 70 млн грн.

Саме тому, дозвольте звернутися до Вас із проханням про підтримку та сприяння суб’єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Львівської МТГ у вирішенні проблемних питань, які виникають.

Варто пам’ятати, що всі ми як представники органів державної влади та місцевого самоврядування покликані надавати сервіс, створювати сприятливі умови в першу чергу, а не карати чи притягувати до відповідальності. Право без обмежень здійснювати діяльність, яка не заборонена законодавством і не суперечить йому, становить один із визначальних принципів господарювання.

Зрештою, про це йдеться у всіх документах уряду та Президента України, відповідно до чинного законодавства, зокрема Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який передбачає принцип правомірності дій підприємця та вимогу до представників влади утримуватись від неправомірного та необґрунтованого застосування санкцій до суб’єктів господарювання, які працюють відповідно до закону.

Особливо актуальними ці норми є в теперішніх умовах напередодні та під час чергового локдауну. В цей складний час постійна комунікація та пошук взаєморозуміння між бізнесом та владою є надзвичайно важливими для збереження економічної та соціальної стабільності у місті», – йдеться у листі.

У разі виникнення складних чи конфліктних ситуацій бізнес Львова закликають звертатися за тел. (032) 297−56−79, ел. скринька [email protected]

Додатково бізнес також може звертатись на Гарячу лінію міста: тел. 1580.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня Україна піде на повний локдаун. Всі деталі – за цим посиланням.

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