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У Бродах чоловік підірвався на петарді

Вероніка Рой

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У середу, 6 січня, у місті Броди виявили тіло 30-річного чоловіка. За попередньою інформацію, загиблий вчинив самогубство, підірвавшись на петарді. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Близько 08:00 год. до поліції надійшло повідомлення про те, що у парковій зоні по вулиці Замковій у місті Броди виявлене тіло чоловіка без ознак життя.

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На місці події працювали правоохоронці, кінологи та вибухотехніки. Було встановлено особу загиблого – ним виявився 30-річний житель райцентру. За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство, використавши для цього петарду.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи.

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Фото: поліція

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