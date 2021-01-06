Тернопіль саботує локдаун

Із 8 січня у Тернополі не посилюватимуть карантинні обмеження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Тернопільської міськради.

За даними мерії, 6 січня у Тернополі відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді, на якому було заслухано інформацію від медичних працівників щодо стану захворюваності на коронавірус у Тернополі станом на початок року.

Відповідно до даних, впродовж останніх днів у місті не спостерігається приріст захворюваності на COVID-19, натомість, кількість інфікованих жителів знизилася, зменшилася кількість пацієнтів, що перебувають на лікуванні у медичних закладах Тернополя з діагнозом «коронавірусна інфекція», та практично відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти.

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«Зважаючи на це, комісія прийняла рішення не посилювати з 8 січня карантин та не вводити жодних додаткових обмежень на території Тернопільської громади. Діятимуть лише ті протиепідемічні заходи, що були прийняті раніше. Це означає, що з понеділка, 11 січня, в усіх тернопільських школах продовжиться навчання – учні молодших класів відвідуватимуть уроки в звичному режимі, а школярі 5-11 класів – відповідно до змішаної форми навчання. Рекомендуємо також суб’єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність з 8 січня, а продовжувати працювати у звичному режимі», – наголосив міський голова Сергій Надал.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня Україна піде на повний локдаун. Всі деталі – за цим посиланням.

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