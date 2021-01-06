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СБУ розсекретила документи про переслідування українських колядників

Андрій Котенський

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Служба безпеки України розсекретила частину архівів КДБ СРСР щодо спланованого переслідування українців за колядування і різдвяні вертепи. Про це йдеться в повідомленні СБУ у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу

 

«Сьогодні українці можуть вільно святкувати Різдво, вітати колядками рідних і сусідів. Але ще менш ніж пів століття тому радянська влада розгорнула цілу каральну операцію проти української інтелігенції за новорічно-різдвяні вертепи. Одна з таких репресивних історій розпочалася на початку 1972 року. В таємних повідомленнях керівництву КДБ вона фігурувала, як операція «Блок», – йдеться у повідомленні.

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На фото – святковий вертеп в одній з львівських квартир.

У той вечір разом з колядниками зібралися Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські та інші українські митці. Вони ходили вітати друзів, серед яких було чимало видатних українців. А вже 13 січня 1972 року КДБ відзвітувало секретарю ЦК Компартії України Шелесту про офіційний початок операції Детальніше тут: bit.ly/3982pSH

За даними від СБУ, розсекречено обшуки та затримання в Києві та Львові. Серед арештованих за справою «Блок» були Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, онука Івана Франка Зіновія, Іван Світличний та інші.

Репресії тривали і згодом. На початку 1974 року на ім’я нового секретаря ЦК Компартії України Щербицького було направлено секретний донос про підготовку «окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок».

«Радянська влада застосувала вже відточені методи тиску — прослуховування телефонних розмов, стеження, посилені загони міліції та «дружинників» у місцях появи колядників. Однак попри це багато людей все одно зберігали вірність традиціям», – йдеться у повідомленні.

За посиланням фото та матеріали цієї справи, зібрані Державним архівом СБУ bit.ly/3bcbRYe

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