Двоє киян розмальовували підпірну стіну Меморіалу Небесної Сотні у Львові

У середу вночі, 6 січня, львівські патрульні викрили двох мешканців Києва під час нанесення графіті на підпірну стіну Меморіалу Небесної Сотні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Близько 3-ї години ранку патрульні, проїжджаючи біля Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні, помітили двох осіб, які наносили графіті на підпірну стіну. Ними виявилися 20-річний молодий чоловік та 19-річна дівчина з міста Києва. Біля них стояли балончики з фарбою. Вони не заперечували свого вчинку.

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Осіб супроводили в Галицький відділ поліції, де дільничний склав на них протоколи за ст.152 (Порушення благоустрою територій населених пунктів) КУпАП. Розмір штрафу визначить адміністративна комісія районної адміністрації.

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Фото: патрульна поліція