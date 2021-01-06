На Пасічній обмежать рух транспорту через ремонт мережі

Через прокладання водопровідних мереж, з 11 січня 2021 року, у Львові обмежать рух транспорту на вулиці Пасічній. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 08.00 год 11 січня і до 20.00 год 13 січня буде обмежено рух транспорту на вул. Пасічна, 3.

Обмеження проїзду пов’язане з проведенням ремонтних робіт з прокладання водопровідної мережі. Роботи проводитиме ТзОВ «Будівельний Регіон».

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