Львів’янин виготовляв та продавав фальсифікований антисептик

У середу, 5 січня, у Львові слідчі повідомили 28-річному чоловіку про підозру за виготовлення та продаж фальсифікованого антисептику. Виготовляв лікарський засіб чоловік зі спільниками без відповідних ліцензій, шляхом розведення водою з різними харчовими добавками і барвниками. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

28-річний львів’янин організував незаконне виготовлення та збут значних партій фальсифікованого антисептичного препарату. Чоловік разом із спільниками виготовляв фальсифікат у складських приміщеннях у Львові, не маючи відповідної ліцензії. до складу «лікарського засобу» входили розведений водою спирт невстановленого походження з різними харчовими добавками та барвниками. Далі зловмисники розливали рідину в ємності різного об’єму та збували під видом антисептика.

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В СБУ Львівщини інформують, що «товар» реалізовували через власний інтернет-магазин та безпосередньо зі складів. За попередніми даними, через посередників контрафактну продукцію могли постачати до медичних закладів міста, задіяних у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Висновки експертів показали, що тривале використання таких «дезінфекторів» є потенційно небезпечним для організму та може спровокувати виникнення тяжких захворювань.

Правоохоронці провели 6 обшуків за місцями виробництва і зберігання підробки та за місцем проживання організатора протиправної діяльності. Під час слідчих дій вилучено готову продукцію і сировину, ємності для фасування підробки, етикетки, фінансово-господарську документацію та готівку, отриману від збуту підробки.

У прокуратурі Львівщини додали, що підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після збуту партії підроблених антисептичних засобів. Предмет злочину було вилучено.

5 січня слідчі повідомили організатору виробництва «антисептика» – 28-річному львів’янину, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Фото: СБУ, Нацполіція