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Для водіїв електротранспорту Львова облаштували кімнати відпочинку

Вероніка Рой

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У Львові діє 14 диспетчерських пунктів та кімнат відпочинку для водіїв електротранспорту. Зокрема, два з них відкрили у 2020 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Так, у 2020 році нові пункти з’явилися у Львові на вулиці Княгині Ольги (кінцева трамвайного маршруту № 3) та на залізничному вокзалі.

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«За минулий рік ми не лише побудували нові диспетчерські пункти, а й відремонтували частину кімнат відпочинку для водіїв. І це тільки початок. Адже ми дбаємо про комфортні умови праці для наших працівників. Пункти відпочинку обладнані системою опалення та електричними приладами, наявний санвузол, туалет, меблі, приміщення для прийому їжі, мікрохвильові печі, чайники, посуд тощо», – каже директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо.

Загалом у структурі ЛКП «Львівелектротранс» діє 6 пунктів відпочинку для водіїв тролейбусів: вул. Ангеловича-вул. Суботівська, Левандівка, вул. Грінченка, вул. Зелена (ДСК), Стрийський автовокзал, Тролейбусне депо на вул. Тролейбусній, 1. А також та 8 — для водіїв трамваїв: вул. Коновальця, вул. Руська, вул. Княгині Ольги, Залізничний вокзал, вул. Вернадського, вул. Замарстинівська, Погулянка — вул. Вахнянина, Трамвайне депо на Городоцькій, 185.

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Фото: ЛМР

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