В Золочеві у новорічну ніч підлітки кидали з вікна скляні пляшки

У новорічну ніч у Золочеві двоє підлітків кидали з вікна готелю скляні пляшки на проїжджу частину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

4 січня поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили відео, на якому двоє невідомих хлопців викидали з вікна на проїжджу частину скляні пляшки. Протягом кількох годин правоохоронці встановили, що подія сталася у новорічну ніч, 1 січня, близько 4.00 в одному з готелів міста Золочева. Також встановлені особи правопорушників – це місцеві мешканців віком 17 та 18 років.

Стосовно них поліцейські склали адміністративні протоколи про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство) та скерували їх на розгляд у Золочівський районний суд.

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