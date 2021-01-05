У Львові хабарі спіймали податківця

У вівторок, 5 січня, у Львові правоохоронці на хабарі затримали одного з керівників обласного управління податкової служби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними прокуратури, 42-річний посадовець налагодив злочинний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди. Зокрема, податківець вимагав у підприємця хабара за ненакладення арешту на рахунки та майно одного з підприємств на Львівщині та у подальшому нестворення штучних перешкод у його діяльності. Відтак впродовж року він мав отримати неправомірну вигоду на загальну суму понад 200 тис грн.

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Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України після отримання першого «траншу» в розмірі 50 тис грн. Предмет злочину вилучено.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Після їх завершення заплановано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та звернення до суду з клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

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Фото: прокуратура